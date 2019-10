Oswaldo D’Albuquerque participa da posse de Augusto Aras na PGR

A cerimônia de posse de Augusto Aras como procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) ocorreu nesta quarta-feira, 2, em Brasília.

Novo conselheiro do CNMP, o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto acompanhou a cerimônia, juntamente com outros integrantes do Conselho.

Aras, que foi empossado oficialmente no dia 26 de setembro, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou estar disposto a contribuir para que o país evolua. “Idealizamos uma instituição lúcida, dinâmica, transparente e indutora de políticas públicas que conduzam este país a um futuro promissor”, assegurou.

O presidente da República, Jair Bolsonaro esteve presente à cerimônia. Também participaram, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli; o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha; o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins; o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AP); o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), entre outras autoridades.

Ainda nesta quarta-feira, Augusto Aras recebeu em seu gabinete na PGR os novos conselheiros do CNMP, Oswaldo D’Albuquerque e Rinaldo Reis Lima, que estavam acompanhados do conselheiro Sílvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, que foi reconduzido, e do presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), Paulo Cezar dos Passos.