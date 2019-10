OdontoSesc firma parceria com prefeitura para fazer atendimentos em Xapuri

O município de Xapuri vai ser contemplado com atendimentos do Projeto OdontoSesc a partir de janeiro de 2020. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde após reunião realizada na última terça-feira (1), em Rio Branco, entre representantes das duas instituições, que definiu uma parceria para que a população volte a receber uma das unidades móveis do projeto de atendimento odontológico.

Participaram do encontro que selou a parceria, o diretor regional do Sesc, Márcio Veríssimo, o supervisor da Clínica de Odontologia do Sesc, Jorgeney Rebouças, a coordenadora do Projeto OdontoSesc, Andressa Araújo, o secretário municipal de Saúde de Xapuri, Wagner Menezes, e o odontólogo Marcus Henrique Badra Marcelo, que atua no município.

O secretário da pasta municipal afirmou que a vinda da carreta do Sesc para Xapuri será um enorme ganho para a população. “Nós somos muito gratos ao Sesc pelo envio de uma unidade do OdontoSesc com dois profissionais odontólogos e nós vamos colocar mais dois profissionais nossos para atender por um período de três meses. Então vai ser um ganho muito grande para a população de Xapuri na parte da saúde bucal”, disse o gestor.

O OdontoSesc foi criado pelo Serviço Social do Comércio (SESC) para atender comunidades brasileiras que não tem acesso aos consultórios dentistas. O projeto conta com uma frota de 59 unidades volantes que chegam à periferia das grandes cidades e aos municípios do interior de todo país.

Cada unidade permanece por 90 dias úteis em cada município e o atendimento é gratuito em 95% dos estados. As unidades móveis complementam a oferta de serviços contando com 212 cadeiras odontológicas assumindo a proposta de percorrer, por ano, pelo menos três localidades cada uma. Fato que viabiliza o acesso a 156 novas localidades ou municípios a cada exercício.

Ficha técnica das unidades móveis

As unidades possuem 14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura. São quatro equipamentos odontológicos com cadeira, unidade auxiliar (broca, seringas de ar e de água), cuspideira, instrumental de exame clínico (pinça, sonda, espelho), sugadores, raio-x e sala de esterilização.

Do lado de fora da carreta, uma tenda é montada para receber o público. Os pacientes não só aguardam atendimento, mas participam de oficinas educativas, assistem vídeos e aprendem maneiras efetivas de prevenir doenças. Depois fazer um cadastro na clínica móvel, os pacientes escovam os dentes no “escovódromo”. Nestes espaços eles aprendem a fazer a limpeza correta da boca e usar o fio dental.

Programa de Promoção de Saúde Bucal – Brasil Sorridente

Desde 1994 a Assistência Odontológica do Sesc é integrada ao Programa de Promoção de Saúde Bucal – Brasil Sorridente do Governo Federal. No programa, a saúde bucal é compreendida como parte integrante da saúde geral do indivíduo. Assim, dentistas e especialistas da área aplicam diversas ações que contribuam com a qualidade de vida do paciente. Isso é possível por intermédio de ações preventivas e atitudes que façam diferença no cotidiano, como alimentação saudável e escovação adequada.