Leilão da Mega Corte Recreio é oportunidade de melhoria genética do rebanho bovino acreano

A pecuária acreana inicia um novo ciclo de qualidade com a realização do primeiro Leilão Mega Corte Recreio, realizado pela empresa leiloeira Galileu Plataforma de Leilões.

Serão ofertados em torno de 1,2 mil animais para cria, recria e engorda. São bezerros, garrotes, bezerras e novilhas de alto padrão genético.

O evento significa um marco para a pecuária acreana, que a cada dia faz mais uso de tecnologia, por meio da inseminação artificial, para melhorar a qualidade de seu rebanho bovino. Não é à toa, que a carne acreana é considerada uma das melhores do país e o investimento em genético é referência nacional.

O primeiro Leilão Mega Corte Recreio acontece no próximo domingo, dia 6, a partir do meio dia, na Fazenda Recreio, no Tatersal Adalho Cordeiro, BR 364, quilômetro 14.