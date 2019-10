Grafite de acreano é pichado no Mato Grosso e caso ganha grande repercussão

O embaixador do Reino Unido no Brasil, Vijay Rangarajan, chegará ao Acre nesta quinta-feira, 3, para conhecer experiências ambientais bem sucedidas. O emissário britânico acompanhará os investimentos destinados por seu país por meio do programa global REDD Early Movers (REM). Rangarajan deve cumprir uma extensa agenda oficial no estado até a próxima sexta-feira, dia, 4.

A primeira delas será uma audiência com o governador Gladson Cameli, o vice-governador, Major Rocha, e secretários estaduais, onde o embaixador tratará das ações voltadas ao desenvolvimento sustentável financiadas pelo Reino Unido por meio do programa REM. Uma visita ao Centro Integrado de Monitoramento do CAR/PRA localizado na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) está prevista para discutir estratégias e oportunidades para reduzir o desmatamento.

Na sede da Comissão Pró-Índio, será apresentado ao embaixador britânico as principais políticas climáticas e ambientais adotadas pelo governo acreano. Já na próxima sexta-feira, 4, Vijay Rangarajan conhecerá as instalações da Cooperacre, umas das maiores indústrias de beneficiamento de castanha do país e extrativismo sustentável.

Para Gladson Cameli, os investimentos são bem vindos ao Acre e que é preciso utilizar a posição geográfica estratégica para que mais recursos sejam destinados para a preservação ambiental e o desenvolvimento de projetos que também beneficiem a população local.

O Reino Unido comprometeu-se no Acordo de Paris a contribuir com pelo menos 5,8 bilhões de libras, entre 2016 e 2021, para ações ao redor do mundo que contribuem com o combate a mudança do clima.

Programa REDD Para Pioneiros (REM)

Lançado na Conferência Rio+20 em junho de 2012, o REM é uma iniciativa da Assistência Oficial ao Desenvolvimento da Alemanha (ODA) que premia os pioneiros em proteção florestal e mitigação da mudança do clima. Ele tem como alvo países ou regiões que já tomaram iniciativas para proteger florestas. O Programa fornece pagamentos baseados em desempenho para reduções verificadas de emissões do desmatamento, dessa forma, dirigindo o REDD+ de acordo com as decisões acordadas na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

O Programa é implementado pelo KfW Development Bank em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e encomendado pelo Ministério Federal Alemão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ). Em 2012, o Acre foi o primeiro estado do Brasil a receber financiamento com base em resultados para reduções de emissão verificadas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre