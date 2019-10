Festa só para mulheres, com direito a strippers, em Rio Branco

A divulgação de uma festa só para mulheres vem chamando atenção da web em Rio Branco. Trata-se do Chá da Luluzinha, que está marcado para ocorrer no próximo dia 11 de outubro, com uma vasta programação, incluindo quatro strippers que virão de Porto Velho (RO) e uma importante ressalva: proibido a entrada de homens.

A festa é exclusiva ao público feminino. Mulheres mais velhas, novas, casadas, solteiras, não interessa, para entrar, a única regra é ser mulher. Ao ac24horas, a organizadora do evento, empreendedora Simone Soares, contou que a ideia inicial era abrir a venda de 200 ingressos, mas devido a grande procura, acredita que terá que vender ao menos mais 100 entradas destinadas a mulheres.

Simone diz que já lida com o público feminino há algum tempo em outro empreendimento e que o evento nasceu com o intuito de ser uma confraternização entre ela e suas clientes, que muitas vezes não têm opção diferenciada de lazer. A ideia ganhou apoio da mulherada e se tornou algo maior do que a organizadora imaginava. Foi então que tornou o evento público.

“Rio Branco é uma cidade pequena, todas as festas aqui têm um mesmo padrão e vi essa necessidade de fazer algo novo”, relata Simone. Segundo ela, a realização de festa só para mulheres não é comum na capital acreana, por isso a curiosidade das pessoas.

“Muitas me procuram para comprar o ingresso e dizem que estão contando os dias para chegar à festa”. Questionada sobre a reação dos homens para com o Chá da Luluzinha, ela disse: “eles também gostaram da ideia e me perguntam quanto será a festa só para homens”, disse a empreendedora os risos.

Esta já é a segunda edição do Chá da Luluzinha. A festa é open bar (refrigerantes, cervejas e drinks) e ainda haverá sorteio de 10 prêmios entre a mulherada. O evento começa a partir das 22 horas e conta com apoio de 15 patrocinadores. Um ponto curioso é que todos os apoiadores da festa são empresas do mundo da beleza, o que comprova o apoio real à diversão, sem preconceitos, para as mulheres de Rio Branco. Mais informações no (68) 9 9966-0255.