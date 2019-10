Detran fará ação itinerante em Jordão e Santa Rosa do Purus no mês de novembro

Mesmo a florestania quase sendo um termo proibido na atual gestão, o governo Gladson Cameli sabe da importância de passar para o mundo, principalmente para os países que costumam investir polpudas quantias à fundo perdido em projetos de desenvolvimento sustentável, a ideia de que mesmo sendo um governo focado no agronegócio, o respeito e o uso racional dos recursos naturais estão na ordem do dia na administração.

No Diário Oficial desta quinta-feira, 3, como parte da política que criou o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais – (ISA Carbono) e demais Programas de Serviços ambientais e produtos ecossistêmicos do Acre, o governo estadual instituiu o Comitê Gestor de Mudanças Climáticas do Estado do Acre.

O decreto estabelece que o comitê tem por objetivo entre outras coisas delinear, monitorar e estabelecer diretrizes gerais para as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável associado a serviços ambientais, a mitigação e a adaptação das mudanças climáticas, além de articular as ações das instituições estaduais voltadas ao planejamento e execução de políticas econômicas e ambientais e ao fomento da produção florestal, agroflorestal e agropecuária, vinculadas às atividades de valorização dos serviços ambientais e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

O Comitê também é responsável por definir as estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas com relação às ações de mitigação e adaptação.

O Comitê Gestor vai ser presidido pelo Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Carlito Cavalcanti, e é composto de representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado do Acre – PGE, Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA, Instituo de Meio Ambiente do Acre – IMAC, Instituto de Terras do Acre – ITERACRE e a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre – CDSA.