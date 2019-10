Cantora Lexa cancela show no Acre para cantar no Rock In Rio com Anitta

Na manhã deste quinta-feira, 3, os diretores da produtora LETS CLUB e os donos da maior casa de shows do estado (Maison Borges), foram pegos de surpresa com um e-mail da produção da cantora Lexa, cancelado o show no Acre. No e-mail (que segue abaixo), a produção não informa o motivo do cancelamento e já deixa uma próxima data para o show definida no estado.

ENTENDA O CASO

Já é a segunda vez que a cantora remarca seu show no estado. A primeira vez alegou que a gravadora SOMLIVRE, havia solicitado a data. De pronto a produção do show no estado se prontificou com a história e fez a alteração da data.

Corre nos bastidores que a cantora LEXA foi convidada pela cantora ANITTA para se apresentar no show da mesma neste sábado, dia 5, no palco mundo do Rock In Rio. Surpresa com o convite, LEXA não hesitou e aceitou de pronto, deixando assim sua produção de cabelos em pé, haja vista que o show no Acre seria desmarcado pela segunda vez.

A DECISÃO SERÁ DO PÚBLICO

Nesta manhã de quinta-feira, a cantora por meio de sua produção via e-mail, solicitou a remarcação da data com a produção no Acre. De pronto a produtora LETS CLUB e a Maison Borges Eventos, realizadoras do evento, não aceitaram a remarcação, e se prontificaram á perguntar ao PÚBLICO se ainda querem a cantora no estado depois dessa segunda falta de compromisso com o Acre. A frase foi dita em alto e bom som: “O público irá decidir se ACEiTA a essa remarcação do show no estado, ou se CANCELAM o show, para ter o reembolso do valor do ingresso abrindo assim um processo contra a cantora LEXA pelo desrespeito com o publico do Acre.

