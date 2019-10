A base passou no teste!

O governador Gladson Cameli (Progressistas) terá tranquilidade para governar por parte da sua base na Assembleia Legislativa. A oposição foi derrotada em dois importantes requerimentos: um sobre a empresa Murano e o outro sobre as viagens do governador sua comitiva. A oposição sentiu pela primeira vez desde janeiro o peso da maioria. Porém, outros requerimentos e até um projeto de lei do deputado Jenilson Leite (PSB), crítico ácido do governo, foi aprovado com votos da base. A flexibilidade é fundamental para o parlamento e o bom andamento das relações democráticas da Casa. O certo é que o governo vai conseguir aprovar antes do recesso de final de ano o PPA, a Lei Orçamentária, a venda das dívidas do Estado e outros projetos de seu interesse. Destaca-se nesse novo processo o governador, a Casa Civil e o presidente da Aleac Nicolau Júnior (Progressista), muito respeitado por todos os parlamentares. Um presidente da Mesa Diretora que peitasse o governador, o governo estaria com sérias dores de cabeça.

. Uma filha, esposa e mãe fala com o coração!

. Foi o que fez a deputada Meire Serafim (MDB) na tribuna da Aleac ontem em seu discurso citando o prefeito Mazinho.

. Quebranto o coração de quem a ouviu, levando corações enfurecidos pelo cotidiano da política a marejarem os olhos.

. Talvez outra pessoa partisse para o debate duro, agressivo, odioso, mas ela não, ela trilhou o caminho do perdão e do amor!

. Quem não erra? Quem não falha? Quem não é devedor de sua vida para Deus?

. “Um devia 50, outro 500; as dívidas foram perdoadas…Quem mais amou o credor?

. O que mais erra é o que mais ama: um paradoxo!

. Voltando as votações na Aleac, no tempo da FPA era mais fácil o Lhé se abraçar com a bandeira Israelense do que passar um requerimento da oposição.

. O ex-deputado Luis Calisto e o Major Rocha que o diga.

. Entretanto, é necessário respeitar o sagrado direito da oposição espernear.

. Quando eu era menino lá em Brasiléia, espernear era quando minha mãe descia o cinturão nas pernas da gente.

. A gente esperneava!

. O governador Gladson vai estar com o prefeito Joãozinho do MDB de Capixaba, na sexta-feira, ás 10.

. Gladson gostado muito do trabalho do Joãozinho.

. Bom dia!