Técnicos da Ufac acampam em greve contra cortes de verbas

No início da manhã desta quarta-feira, 2, servidores técnicos-administrativos da Universidade Federal do Acre (Ufac) deram início a deflagração de greve por 48 horas ao acamparem em frente a instituição para reivindicar o bloqueio de verbas sofridos por universidades e institutos federais.

O movimento grevista é parte de uma ação nacional. Em todo o país, ao menos 63 universidades participam com manifestos semelhantes. O ato tem apoio da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

As aulas seguem normalmente. O Ministério da Educação (MEC) anunciou o desbloqueio de recursos de R$ 6,5 milhões para a Universidade Federal do Acre (Ufac), valor que condiz apenas a metade do que seria repassado antes do bloqueio de verbas.

Segundo a Reitora da Ufac, o dinheiro será utilizado para sanar contas de energia, pagar contratos de segurança, limpeza e água, além de fazer manutenções no prédio e eletricidade. Entretanto, o repasse ainda não é suficiente para retomar a normalidade das atividades da instituição.