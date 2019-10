Tchê vira página da crise

A ausência do deputado Luis Tchê (PDT) aconteceu em decorrência de viagem a Brasília para participar de uma reunião na Executiva Nacional, além de tratar da organização do encontro da União dos Legisladores (UNALE), que acontece no mês de novembro em Salvador (BA). Na política, o cavalo trota para frente e não para trás. Sua preocupação agora será a de fortalecer o PDT com vistas as eleições, principalmente definindo um candidato para concorrer em Rio Branco. O PDT, segundo ele, terá chapas de vereadores em todos os municípios buscando coligações majoritárias. Em relação ao episódio dos vetos que o derrubou da liderança foi enfático: “passado é passado, bola pra frente”.

. O Progressista terá candidato a prefeito de Rio Branco, mas só tem um pequeno probleminha:

. Não tem um bom nome para concorrer numa eleição muito difícil.

. Além do mais, o governo está todo fatiado com o PSDB, MDB, PSD e outros partidos que também terão seus candidatos.

. É fato que o último bastião da FPA liderado pela prefeita Socorro Neri (PSB), estará no segundo turno.

. A briga ferrenha será entre os candidatos governistas para ver quem disputará com Neri.

. Para a FPA de Rio Branco, quanto mais cabras mais cabrito.

. Em relação ao PT e o PCdoB apoiarem a reeleição da prefeita o compromisso foi feito no que há de mais valor na política:

. A ética!

. Isso, a partir de Aristóteles no tempo do ronca.

. Aí, por volta de 1500 e uns quebrados, veio um bom sujeito chamado Maquiavel escreveu O Príncipe e falou igual ao Bolsonaro:

. “Ética porra nenhuma!”

. Depois disso o mundo se dividiu, uns seguem o Ari e outros o Maqui.

. O Maqui tem maioria absoluta.

. Segundo o Maqui, o político tem que ter a “virtú” e a “Fortuna”.

. A virtú não é virtude do Ari, mas um baú de esperteza e sacanagem para se dar bem no poder.

. A Fortuna é a sorte!

.Porém, ela é uma deusa muita safada que tem a tal “Roda da Fortuna”, que é viciada, quando gira a sorte vai cair no político que a conquistar.

. O garanhão, entendeu Macunaíma?!

. Bom, esse negócio aí vai cair no ENEM.

. Se algum político for fazer as provas já está sabendo.

. Chega de maionese!

. Os cofres do governo estarão trancados até o final do ano para qualquer despesas não programada.

. Tá duvidando?

. Pergunta pro Ribamar, tomei café com ele.

. Vereador da fronteira, enrolado até a medula óssea em rolos de uma gestão passada, fica agora pousando de paladino da moralidade.

. Quer ensinar quando foi reprovado.

. A eleição vem aí, o povo julga!

. LOA e PPA chegando na Aleac para votação.

. Projeto de lei referente ao Iapen, também!

. O notebook pifou, vixe!!

. Bom dia!