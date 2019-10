Prefeitura de Senador Guiomard convoca aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Senador Guiomard, publicou a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo Nº (001/2018) para atuar na rede municipal de assistência social e saúde do município. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (02).

Os candidatos deverão se apresentar em 48h a partir desta quarta-feira (02).

Os aprovados devem se apresentar nas referidas secretarias munidos dos seguintes documentos: duas cópias do RG e CPF mais original, duas copias da carteira de conselho de classe, duas copias do título de eleitor, comprovante de conta bancária do BB, duas cópias da carteira de reservista (para homens) duas copias de carteira de trabalho mais original (pág 4 frente e verso) duas copias do diploma ou declaração de nível médio para os cargos de nível médio, duas copias do comprovante de endereço, atestado de sanidade física e mental, declaração de quitação eleitoral e declaração de antecedentes criminais.

Para mais informações, acesse: http://diario.ac.gov.br

Veja a lista: