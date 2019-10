Prefeitura de Brasiléia realiza Semana do Idoso incentivando a qualidade de vida

A Semana Nacional do Idoso é comemorada em Brasileia com diversas atividades organizadas pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. A abertura oficial do evento aconteceu na segunda-feira(30), com a realização de um café da manhã e diversos atendimentos de saúde no Centro de Convivência do Idoso do município que reuniu dezenas de frequentadores, servidores, além da Prefeita Fernanda Hassem, e da secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim.

O objetivo da semana do idoso é sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e falar sobre a necessidade de proteção e cuidados da população mais idosa.

A Secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim, falou a respeito das atividades. “Esse trabalho de conscientização é para que a nossa sociedade cuide melhor daqueles que se dedicaram para garantir um bom futuro aos seus filhos e netos, seguindo a lei brasileira que garante os benefícios para a população idosa”, falou Rogéria Gondim.

Durante toda a semana, serão realizadas atividades culturais como roda de viola, dia da beleza e bailes. Também foram organizadas palestras sobre os direitos da população da terceira idade, preferência de atendimento em agências bancárias e estabelecimentos comerciais, concessão de benefícios como aposentadoria, entre outros que constam no Estatuto do Idoso.

Dando sequência a programação da Semana do Idoso, foi realizado na tarde de terça-feira (1) na Praça do Mirante mais uma edição do Forró do Mirante. O Forró no Mirante estava pra lá de animado, com muita música e dança dos nossos jovens da melhor idade, o evento foi até o anoitecer. O evento contou com a presença do grupo Vida em Movimento do Centro do Idoso de Brasiléia, da Agrovila do Km 26 e de Epitaciolândia.

A Prefeita Fernanda Hassem falou das atividades. “Nós fazemos questão de avançar com os trabalhos para as pessoas da melhor idade, tanto área urbana quanto da área rural, hoje temos mais de 60 idosos da agrovila do quilômetro 26 participando das nossas atividades. Trabalhamos não apenas com o forró, realizamos atendimentos médicos, psicológicos, fisioterapia e realização de passeios” destacou Fernanda Hassem.