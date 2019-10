Polícia prende dupla após troca de tiros na Baixada da Sobral; um é baleado

Damião Ferreira Pereira, de 18 anos, e o comparsa foram presos após uma troca de tiros com polícia na noite desta terça-feira (1°) na rua Rio Grande do Sul, na ladeira do Bola Preta, em Rio Branco.

A polícia estava fazendo uma ronda de rotina na região quando encontrou a dupla em uma motocicleta. Segundo os policiais os dois homens em posse de uma arma de fogo, entraram na rua Cruzeiro do Sul, no Morro do Marrosa, e efetuaram vários disparos contra as casas dos moradores e fugiram do local. Durante a fuga os criminosos se depararam com a guarnição policial, desobedeceram a voz de parada e em seguida caíram da moto, o garupa disparou contra os policiais que reagiram efetuando dois disparos que atingiram Damião de raspão no abdômen e no do braço.

Damião e o comparsa foram abordados e os policiais apreenderam a pistola e a moto.

A ambulância do Samu foi acionada e conduziu o criminoso ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O comparsa foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.