Oposição diz que governo enviou mensagem da LOA e PPA para a Aleac sem anexos

O comando que reúne os Sindicatos da Saúde veio a Assembleia Legislativa reclamar a falta de informações por parte do governo em relação a criação de um suposto “Instituto da Saúde do Acre”, ou algo parecido. A falta de informação está deixando, tanto sindicalistas quanto deputados mais perdidos do que cego em tiroteio.

A reunião teve a participação dos deputados Jenilson Leite (PSB), José Bestene (PPB), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e António Pedro. Ficou pactuado que (e se o governo) enviar (por ventura) um projeto de lei tratando do assunto, os sindicalistas serão chamados para debater a questão na Comissão de Saúde da Aleac.

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas) disse ao ac24horas que não existe projeto nenhum do governo do Estado nesse sentido dando entrada na Assembleia Legislativa. Na verdade, os Sindicatos da Saúde estão antecipando o debate.

O anúncio sobre o Instituto foi feito pelo governador Gladson Cameli na semana passada durante agenda em Cruzeiro do Sul. O chefe do Palácio Rio Branco afirmou que enviaria uma proposta de lei a Assembleia que possibilitasse contratações nos moldes do Hospital de Base de Brasília, que facilitará a solução para os servidores do Pró-Saúde. “Nós precisamos de anestesistas e não há como contratar. Então vamos reduzir a burocracia e a descentralização da saúde também será importante nessa modernização da pasta”.