Mulher divulga bingo beneficente para ajudar no tratamento contra câncer

O Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação recebeu 18 pré-inscrições de interessados em participar do evento, sendo 11 individuais e 7 de grupos. No entanto, esse número ainda não é definitivo e só será confirmado no dia 3 de outubro, quando haverá a publicação do edital com os selecionados.

O TPS 2019 ocorrerá entre os dias 25 e 29 de novembro, quando especialistas em tecnologia e segurança da informação participarão, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da 5ª edição do evento, que terá como foco o sistema eletrônico de votação que será utilizado nas eleições municipais de 2020.