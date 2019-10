“Mônica veio consertar a Saúde que o PT deixou capenga”, diz Gerlen

Embora já tenha sido inaugurada na gestão do governo passado, com Sebastião Viana (PT), o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) do Acre está passando por obras desde o mês de agosto deste ano. O atual governo do Acre afirma que está investindo R$ 4,5 milhões no instituto, em serviços que abrangem a finalização do Into na parte elétrica, hidrossanitária, forros e ajustes nas paredes, já em fase de pinturas.

A expectativa da Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) é inaugurar por completo a construção em dezembro. O Into está localizado na AC-01, em frente à rotatória do Tucumã, próximo a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

Após a inauguração e o início dos atendimentos, o governo diz que a tendência é diminuir a demanda do Pronto-Socorro, já que grande parte dos atendimentos emergenciais que dão entrada no PS são por traumas e fraturas.

O secretário Thiago Caetano, da Seinfra, informou à Agência de Notícias do Governo que o governador Gladson Cameli recebeu a obra do Into numa situação de completo abandono, com investimento público desperdiçado, “com estruturas se deteriorando e muitos materiais sendo furtados”.