Mercado e a importância das peças para o bom funcionamento do veículo

Se você tem um carro ou é apaixonado por automóveis, sabe que para andar com segurança e ter uma maior dirigibilidade é importante que todas as peças estejam em ordem. Foi-se o tempo das revisões periódicas caras. Há dez anos, o mercado de autopeças para carros mais novos era dominado pelas peças “originais”, as peças embaladas pelas montadoras.

Segundo o site Copbor, essa virada aconteceu principalmente por dois fatores, o primeiro é que o consumidor tomou consciência de que a peça usada pela montadora, denominada peça original, nada mais é que a peça homologada para compor o seu veículo. O segundo fator para essa mudança é que a garantia de fábrica hoje é bem maior do que há dez anos atrás devido a uma necessidade de adaptação das montadoras nacionais para tornar-se competitivas perante as japonesas.

Com tudo, peças de carros também se desgastam e além das revisões periódicas e manutenção preventiva, alguns cuidados são necessários para aumentar a vida útil desses componentes, evitando problemas graves que afetam o bom funcionamento do veículo. Mas você sabe quais são as principais peças do seu carro? É muito importante entender o que cada autopeça faz e qual a importância dela no bom funcionamento do automóvel.

Pensando nisso, reproduzimos um guia prático publicado pelo site Terra sobre algumas autopeças que você precisa conhecer.

1 – Velas de ignição: As velas de ignição estão localizadas no cabeçote do motor dos veículos, e tem como principal função conduzir a corrente elétrica gerada no transformador até a câmara de combustão. É preciso de atentar pois, quando danificadas, causam falhas na aceleração, perda de potência, dificuldade para dar partida no motor.

2 – Filtro de óleo: O site autopecas-online.pt diz que se for ignorado as condições de reposição do óleo, o filtro do óleo pode perder a sua funcionalidade muito mais cedo. O filtro de óleo é a peça responsável por manter o óleo livre de impurezas eliminando resíduos de combustão e partículas de metal que são geradas pela fricção de suas peças internas. Caso essa peça esteja danificada, pode causar perda de potência e o funcionamento do motor.

3 – Filtro de combustível: Responsável por impedir a passagem de partículas contaminantes no tanque de combustível. Caso o filtro de combustível esteja em más condições, o desempenho do sistema de injeção pode ser danificado, aumentando o consumo de combustível e causando até desgastes prematuros nos componentes do motor.

4 – Pastilhas de freio: Responsáveis pela frenagem do veículo por meio do atrito com o disco de freio. Ambos são desenvolvidos para suportar altíssimas variações de temperatura. Em más condições pode causar desgaste excessivo do disco, alto nível de ruído e falhas de frenagem comprometendo sua segurança.

Mercado

As vendas de veículos só crescem e as lojas de autopeças que se destacarão e venderão mais serão as que ficarem de olho nesse novo comportamento do mercado. Por isso tem muita gente comprando veículo seminovo dentro da garantia. Isso significa maior demanda por peças de reposição de veículos mais novos, com cinco anos de uso ou menos, e o mercado já atende a essa demanda, oferecendo não somente as peças genuínas, mas também as homologadas e as paralelas.