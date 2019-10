Menino acha arma em casa e atira no irmão de 4 anos durante “brincadeira”

No fim de setembro, uma patrulha motorizada que percorria a Reserva Extrativista Chico Mendes verificou a existência de uma área desmatada, cercada e com mais de 100 cabeças de gado.

O responsável foi notificado por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que deram o prazo de dez dias, a contar de 27 de setembro, para a retirada de todo o material e do gado do local. Foram, ainda, identificados três focos de incêndio em área desmatada, que foram apagados.

A missão contou com o apoio de agentes do ICMBio e do IMAC, além do Corpo de Bombeiros, de um técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e de um agente da Defesa Civil. (Defesa.Net)