Liberação de R$ 6,5 milhões à Ufac não é suficiente para normalizar atividades, diz Reitora

O deputado Roberto Duarte Junior (MDB) buscou apoio na bancada federal do Acre esta semana, por meio do senador Sérgio Petecão (PDT), para buscar soluções quanto ao aumento na tarifa de energia elétrica reclamada por inúmeros moradores desde o último mês de agosto. Num vídeo publicado pelo parlamentar acreano, ele diz que esteve em Brasília devido “os preços abusivos e as supostas irregularidades cometidas pela Energisa no Acre”.

O apoio da bancada de senadores acreanos pode interferir positivamente na luta das autoridades locais contra o aumento no consumo de kw/h que “tem causado prejuízos”, segundo Duarte.

Petecão garantiu que a luta contra supostos abusos cometidos pela distribuidora de energia já é uma luta antiga, mas que terá total apoio. “Parabenizo todos os parlamentares que estão envolvidos nesta luta. Tenho acompanhado e contem conosco. Já vou comunicar toda a bancada pra o debate”, destacou o senador.