Jéssica Sales libera mais R$ 800 mil para os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul

A deputada Jéssica Sales (MDB) anunciou nesta semana mais um expressivo montante de recursos para os municípios acreanos. O valor aproximado de R$ 800 mil reais atende aos municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, ambos de emenda impositiva parlamentar ao orçamento 2019.

Através do Fundo Nacional de Saúde, Rodrigues Alves recebe R$ 754.370,00, para a compra de cadeiras de rodas, cadeiras odontológicas, mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos médicos e ambulatoriais, aparelhos de ar condicionado, televisores e bebedouros, bem como, barcos a motor e caminhonete pick-up para transporte das equipes da família. Esses equipamentos chegam para incremento da saúde no município, dotar as unidades de uma estrutura adequada, tanto para os profissionais quanto aos usuários dos serviços.

Para Cruzeiro do Sul, foi liberada a primeira parcela da obra de abastecimento de água que beneficiará as famílias do Seringal Florianópolis. Os R$ 60 mil pagos à prefeitura pelo Programa Calha Norte é parte do custo total da obra de R$ 300mil. Na medida que a obra for sendo executada, as outras parcelas serão liberadas.

“É gratificante poder contribuir com a nossa população, sobretudo na área da saúde, pois sei o significado disso para as pessoas menos favorecidas, que dependem do serviço público de saúde” – disse Jéssica.