IFAC irá oferecer 15 vagas no curso de “Técnicas para Redação Nota 1000”

Alô, estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Instituto Federal do Acre (Ifac) está ofertando 15 vagas para o curso “Técnicas para Redação Nota 1000”. As inscrições devem ser realizadas no dia 04 de outubro, das 08h às 09h, por ordem de chegada.

O curso é gratuito e as aulas serão todas as segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, e aos sábados, das 08h às 11h.

Para se inscrever, é preciso apresentar documento com foto (original e cópia) e uma declaração de matrícula da escola. A documentação deverá ser entregue no setor de Registro Escolar do campus Rio Branco, no Xavier Maia.