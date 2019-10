IBAMA e Pelotão Florestal estão na área de desmatamento no Seringal Filipinas

Funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e policiais do Pelotão Florestal do Acre se dirigiram na manhã desta quarta-feira, 2, para a região do seringal Filipinas, onde seringueiros denunciam um desmatamento que atinge 4 estradas de seringa em duas colocações. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (STRX), que tem acompanhado uma mobilização de seringueiros para a realização de um “empate” na localidade onde ocorrem as derrubadas.

O STRX acrescentou que seringueiros estariam mobilizados para impedir pacificamente uma ação de desmatamento que vem ocorrendo no limite entre a Resex Chico Mendes e a Reserva Legal da fazenda Filipinas. Segundo os relatos de 8 seringueiros que têm posse na área, quatro estradas de seringa nas colocações Canudinho e Cumaru estão sendo afetadas pelo desmate que avança entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia.

Na tarde desta terça-feira, 1, uma comissão composta por representantes do sindicato e da Associação de Moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes em Xapuri (AMOPREX) denunciaram o desmatamento ilegal à Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). Pedindo sigilo quanto às suas identidades, eles solicitaram a intervenção do IBAMA e do IMAC para que a derrubada da mata seja cessada.

O presidente do Sindicato de Xapuri, Francisco de Assis Monteiro de Oliveira, informou que a movimentação da entidade tem sido permanente na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, na luta pela garantia da posse de suas colocações ou no combate ao avanço de derrubadas sobre as áreas ocupadas em regiões de conflito fundiário. Segundo ele, todas as medidas legais estão sendo tomadas pelo STRX para coibir o desmatamento.

“O Sindicato está tomando as providências junto aos órgãos competentes para tentar coibir essa ação. Vamos tentar falar com a promotoria federal para ver se alguém começa a agir. Nesta quarta-feira, 2, vamos formalizar a denúncia ao IMAC e ao ICMBio. No caso de se confirmar um movimento pacífico para impedir que o desmatamento prossiga também estaremos acompanhado a ação para que tudo ocorra com muita tranquilidade”, declarou.