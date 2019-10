Um colega de jornalismo definiu ontem, muito bem, o governador Gladson Cameli, nestes dez meses à frente do Estado: “o único adversário do Gladson é o próprio Gladson”. E vejamos: a oposição incomoda? Em praticamente nada. Todas as suas bandeiras que poderiam ser usadas contra o governo tiveram que ser enroladas e guardadas. Por exemplo: apostaram que nos primeiros meses atrasaria os salários. Não atrasou um dia, pagou metade do 13º e a outra parcela foi programada para 11 de dezembro. Pagou todos os calotes que o governo passado deu nos servidores. Está pagando as gratificações dos professores provisórios. Concluiu obras abandonadas. Enfim, deixou a oposição sem um discurso mais forte contra a sua gestão. Mas peca em fechar os olhos ao que está acontecendo na SESACRE. Quando surgem denúncias que falta comida aos pacientes nos hospitais de Rodrigues Alves e Brasiléia, esta conta não cai no colo da secretária de Saúde, Mônica Feres. Desaba no seu. Quando faltam medicamentos, quando não foi resolvida a questão das filas de cirurgias, de exames, as reclamações contra a ausência de médicos nas unidades, estes abacaxis da inoperância, não vão para o colo da secretária Mônica, mas para o seu. Se alguém morrer em Feijó, por uma facada, por exemplo, o corpo tem de ser levado para o IML de Cruzeiro do Sul, com gastos extras para as famílias. Passou do tempo do governador Gladson Cameli cobrar eficiência à secretária Mônica Feres e a sua equipe, que chegaram ao Acre como os salvadores da Pátria. Não importa se a cobrança vai desagradar os padrinhos da equipe da SESACRE. Gladson Messias Cameli: na lua de mel, até a escova velha do parceiro é elogiada. Mas lua de mel tem tempo de validade. Assim como a sua popularidade continua alta, poderá ser puxada para baixo pela má gestão de um secretário. E sem providência, vira Gladson x Gladson. A SESACRE é a sua quinta coluna.

NÃO TEM DE MOSTRAR ADMIRAÇÃO

Por qual razão a admiração do líder do governo, deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTA), com a presença de sindicalistas ontem na ALEAC, para tomar conhecimento sobre o projeto do Instituto de Saúde? Quem disse que, o projeto cairia na ALEAC esta semana, foi o Gladson.

IMPORTA A COMPETÊNCIA

Não analiso ninguém pela sua ideologia, quando se trata de ocupar cargos públicos, mas pela sua competência. O deputado Daniel Zen (PT) pediu exoneração do cargo de gestor do governo, por ter o mérito de passar num concurso para professor da UFAC. Muito simples.

NEM NO ÍNDIO NEM NA PORRA DA ÁRVORE

É o Bolsonaro sendo Bolsonaro, quando diz que o interesse estrangeiro não é no índio e nem na “porra” das árvores, mas nas riquezas da Amazônia. Este interesse não é uma fantasia.

XEQUE-MATE NOS ADVERSÁRIOS

Falando no presidente Jair Bolsonaro, ele deu um xeque-mate nos governos do FHC até o da Dilma, conseguindo aprovar o projeto que reformula a Previdência Social, e que tinha sido tentado sem sucesso pelos antecessores. E contra uma resistência feroz da oposição.

PERSONA NON GRATA

Corre na ALEAC com simpatia a ideia de tornar a ENERGISA persona non grata ao Acre.

PIOR DO QUE O SONETO

Eles colocaram a culpa nos ventiladores, no furto de energia, como forma de escamotear a verdade de que aconteceram aumentos abusivos nas contas dos consumidores. E cada vez que os dirigentes da ENERGISA arrumam uma desculpa, a emenda fica pior do que o soneto.

ESTADO ESTÁ NO JOGO

O governo do Estado não está fora deste jogo, porque boa parte dos aumentos vem da cobrança do ICMS, que nenhum governo até hoje abriu mão para beneficiar o consumidor. Por isso é pertinente o anteprojeto do deputado Roberto Duarte (MDB) pela redução do ICMS.

PARA DEIXAR CLARO

Mas não tenham esperança de que o governo vá abrir mão desta receita, afinal, quanto mais a ENERGISA arrecadar maior será o valor do ICMS repassado ao Estado. O certo é que esta patifaria do aumento aviltante no valor das contas de energia só vai sobrar para o consumidor.

GUARSONIO MELO

Anotem este nome. É vereador pelo MDB e um dos nomes mais competitivos na disputa da prefeitura de Porto Walter em 2020. O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) o vê como favorito. Deverá disputar a eleição no PSDB. O bom prefeito Zezinho Barbary não disputará a reeleição.

ESTE É O LADO NEGATIVO

A parceria política do governo com deputados é praxe do parlamento. Nada demais que se governe com os aliados. A questão é que você pega o Diário Oficial com as nomeações e vê nos cargos de confiança um monte de parentes dos parlamentares, espécie de ação entre famílias.

FAMÍLIA QUE COME UNIDA

E aplica-se ao caso o cômico ditado político: família que ganha unida, permanece unida.

NÃO É EXAGERO

Não tenho o menor interesse comercial na Saúde, nunca tive e nunca terei, mas o deputado Jenilson Lopes (PSB) não inventa quando diz que a atual direção da SESACRE está levando a Saúde para o fundo do poço. O mesmo já escutei de vários médicos que não são oposição.

TAMANHO DO NACO

O governo teve de retirar a peça orçamentária da ALEAC porque não tinha chegado a reivindicação financeira de outros poderes e instituições. Não se sabe o tamanho do naco pretendido. O orçamento é sempre palco de muitas discussões entre os poderes.

OUTRA DISCUSSÃO BRABA

Uma discussão braba está prevista para a próxima terça-feira na ALEAC, entre os prefeitos e representantes do governo, para se chegar a uma denominação sobre o percentual constitucional que o Estado tem de passar aos municípios. A proposta do governo desagrada.

BOA FRASE

“Lutar contra abusos da ENERGISA não é ser comunista, nem capitalista, é questão de bom senso”. Assino ao lado da frase do vereador João Marcos (MDB).

TUDO COMO ANTES

Como diz o ditado, tudo como antes no quartel do Abrantes. Pela defesa ardorosa que a deputada federal Mara Rocha (PSDB) fez do governador Gladson Cameli, se acertaram.

CARA NOVA

Com o projeto de iluminação de LED sendo posto em prática pela prefeita Socorro Neri, a cidade vai ficando mais iluminada e bonita à noite. Você pode não gostar da prefeita Socorro Neri por um ou outro motivo, mas não se pode deixar de reconhecer a sua boa gestão.

PERFIL DE TRABALHO

A prefeita Socorro Neri pegou a cidade tomada pelos buracos. Teve que enfrentar uma saraivada de críticas por não jogar dinheiro pelo ralo no inverno num tapa-buracos. Veio o verão, pôs em prática uma operação de recuperação das ruas, e superou o desgaste.

NINGUÉM FAZ TUDO

Claro que a cidade continua com problemas em muitas ruas, mas ninguém faz tudo de uma vez. A prefeita Socorro Neri ainda tem mais um verão para chegar competitiva na reeleição.

POR TUDO O QUE FEZ

O Ministro Sérgio Moro ser condecorado com a Ordem da Estrela do Acre é mais do que justo pela sua ação na Lava Jato, quebrando o axioma de que no Brasil só preto, pobre e puta são presos. Levou para a cadeia o teto máximo do PIB do empresariado nacional.

CHAPA ENFRAQUECIDA

Com o anúncio do vereador Jackson Ramos (PT) de que não disputará a reeleição e a se confirmar o mesmo caminho do vereador Almir Dankar (PT), os petistas deverão entrar para a disputa de vagas de vereadores no próximo ano na capital enfraquecidos. E fora do poder.

TODOS QUEBRADOS

O presidente da FIEAC, José Adriano, diz que sonha com o setor da construção em todo o vapor como em 2014. Seria bom para combater o desemprego. Mas esqueceu de dizer que contrataram as obras, não pagaram, e os empresários do setor quebraram. Não se lembra?

FRASE DO DIA

“Se você deseja saber o que é a justiça, deixe a injustiça perseguir você”. Eugênio Maria de Hostos, jornalista de Porto Rico.