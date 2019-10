Gladson diz que Estado não tem condições de diminuir alíquota do ICMS da energia elétrica

“Não fui eu que quebrei o Acre, mas como eu assumi compromisso e não estou correndo disso. Estou correndo atrás para garantir a renegociação das dívidas do Estado que podem dar o alívio financeiro que o Estado precisa”, disse Cameli

Antes de retornar o Acre, o governador Gladson Cameli conversou com a reportagem do ac24horas na noite desta quarta-feira, 2, para resumir um pouco de sua agenda em Brasília com governadores com o presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM), e a peregrinação de sua equipe econômica no Tesouro Nacional com o objetivo de caminhar a passos largos para a efetivação da renegociação das dívidas do Estado que margeiam os R$ 3,5 bilhões.

Cameli destacou que o encontro dos chefes de Estado com Alcolumbre foi bastante positivo. A expectativa, segundo ele, é que a Câmara dos deputados aprove até 6 de novembro as regras para divisão – entre União, estados e municípios – de recursos originários da venda de petróleo da Bacia de Santos. O megaleilão da chamada cessão onerosa está previsto para o dia 6 de novembro. O governo espera arrecadar R$ 106,5 bilhões com o leilão e o Acre receberia mais de R$ 400 milhões.

“A reunião foi bastante proveitosa e mais uma vez aqui agradeço o empenho da nossa bancada federal do Acre que tem se portado com altivez representando os interesses do Estado, independente de partido. Friso o nome da deputada Perpétua Almeida (PCdoB) que tem junto conosco ajudado a remediar isso o mais rápido possível”, disse Cameli.

Sobre a renegociação das dívidas, o governador ressaltou que o Estado corre para cumprir prazos burocráticos. “Estive reunido com o Ministro da Fazenda e técnicos do Tesouro Nacional de enfatizei a importância de acelerar esse processo. Nosso Acre não pode parar. Muito pelo contrário, estamos contando com essa renegociação para termos no mínimo um alívio financeiro de R$ 150 milhões por ano”, pontuou.

O chefe do Palácio Rio Branco destacou ainda que a expectativa é que todos os recursos que o governo federal pactuou com os Estados estejam disponíveis nas contas até o final de dezembro. “O governo federal tem sido um grande parceiro do Acre e dos demais Estado. Destaco o empenho dos ministros para tentar agilizar as conversas burocráticas e políticas. É um trabalho de formiguinha, mas aos poucos vislumbrar dias melhores”, ressaltou.

De Brasília, Cameli afirmou que tem acompanhado os movimentos da Assembleia Legislativa e destacou o empenho após a crise dos últimos dias que culminou com a exoneração de 340 cargos comissionados, sendo sua maioria de indicações de deputados. “Quando os deputados entenderam que não foi um represália, mas sim uma medida de economia para visar uma certidão que precisávamos, a base começou a trabalhar unida. E parabenizo eles que deram conta do recado hoje”, disse o governador sobre as votações em que a base do Palácio Rio Branco derrotou a oposição.

Sobre a apresentação do anteprojeto de Lei proposto pelo deputado Roberto Duarte (MDB) que visa reduzir o ICMS da conta de luz dos acreanos que atualmente tem o percentual de 25%, Cameli foi bastante sincero em sua colocação. “Eu entendo e sei o que a população do Acre vem passando com as contas de energia, mas não posso ser irresponsável de assumir uma conta que não tenho como cobrir. Isso é uma situação muito séria. Não devemos trabalhar com esses apontamentos para jogar para a plateia, muito pelo contrário”, explicou.

Segundo Cameli, o Estado estudava um projeto de lei que diminuísse o ICMS para as pessoas mais carentes, mas infelizmente a situação é inviável. “Não fui eu que quebrei o Acre, mas como eu assumi compromisso e não estou correndo disso. Estou correndo atrás para garantir a renegociação das dívidas do Estado que podem dar o alívio financeiro que o Estado precisa. Infelizmente vamos ter que passar por esse período para colhermos lá na frente”, disse Cameli.