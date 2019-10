Energisa terá que comprovar aumento em consumo de energia na justiça

A Polícia Civil de Tarauacá deflagrou na manhã desta quarta-feira (02) uma operação que resultou na prisão de José de Oliveira Machado, suspeito de associação com o tráfico de drogas e enriquecimento ilícito.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil dar cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Marcelo Nonata da Silva, Nazenilda Nonato da Silva, Meriane Nonato, Lioneide de Freitas Furtado e Jose de Oliveira Machado.

A Polícia Civil sobre o comando do Delegado Valinei Soares da Costa, montou cinco equipes para dá cumprimento as buscas na residência dos citados. Os trabalhos tiveram início por volta das 5h30 e foi feita apreensão em dinheiro, joias, comprovantes de depósitos bancários e contratos de compra e venda.

Na casa de José de Oliveira Machado foi apreendido um revólver calibre 38, da marca Taurus, dez munição calibre 38, 24 munições 380 intactas, um celular samsung, cartões e uma quantia de R$ 9 mil reais, em espécie, e um automóvel Chevrolet montana.

José de Oliveira foi conduzido a delegacia e se encontra à disposição da justiça.

Entenda o caso

No dia 11 de setembro, deste ano, Ernesto Nonato da Silva Souza, conhecido como Neto. Ele foi encontrado numa residência localizada no bairro Avelino Leal, e é apontado como o traficante de maior influência da regional Tarauacá/Envira. A operação agiu de maneira conjunta na prisão do acusado, com cerca de 20 policiais civis e militares.

Segundo o delegado que conduziu a operação, Valdinei Soares, o “Neto”, já vinha sendo investigado desde 2015. “A diligência estava em averiguação há três meses, mas desde 2015 ele já vinha sendo investigado”, disse Soares. O delegado explica que só agora a polícia conseguiu provas concretas que pudessem resultar na prisão do suspeito. “Agora a polícia conseguiu elementos mais robustos para pedir a prisão preventiva dele [Neto]”, esclarece.

Na época José tinha sido detido preso junto com o “Neto”na residência do comparsa. Mas foi solto por falta de prova naquela ocasião. Contudo, a polícia continuou a investigá-lo e conseguiu um mandado de busca de apreensão, na qual obteve êxito nesta quarta-feira (02).