Elevação no consumo de energia também ocorreu no mesmo período de 2018, diz diretor da Energisa

Em meio à polêmica que envolve há alguns dias o valor da tarifa de energia elétrica no Acre, o diretor técnico e comercial da Energisa local, Ricardo Xavier, concedeu uma entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição, na Rede Amazônica, nesta quarta-feira, 2, para esclarecer alguns pontos sobre o possível aumento na cobrança da conta de energia.

Primeiramente, o diretor destacou que é importante o consumidor verificar o histórico de consumo em quilowatts-hora que consta na própria fatura. “Se tem alguma coisa errada, esse histórico vai mudar muito”, disse Xavier, alertando que uma oscilação brusca ou não em relação ao histórico pode ser analisada pelo próprio consumidor.

Outro ponto destacado pelo diretor foi a questão da incidência da bandeira vermelha em agosto de 2019, de Patamar 1, que desencadeia condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,030 para cada quilowatt-hora kWh consumido. “Não houve alteração nenhuma na tarifa, a única indecência [que ocorreu] em cima da tarifa foi a bandeira vermelha”, afirmou Ricardo.

Segundo ele, o mês de agosto e início de setembro foram meses de muito calor no estado, fato que pode ter feito com que os acreanos consumissem mais energia elétrica. “Estamos verificando as reclamações. Mas se você olhar para o ano passado nesse mesmo período, também ocorreu essa elevação no consumo”, garante Xavier.

Caso o consumidor desconfie de erro na leitura, pode pedir uma revisão por meio do número 0800 647 7196 ou procurar a central de atendimento. “Nós abrimos uma ordem de serviço e há uma programação para a equipe ir até o local e verificar”. Em seguida, caso constatem erro na fatura, é feito um novo faturamento e o consumidor ganha novo prazo pra pagamento.