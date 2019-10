Educação pede apoio da Aleac para nova proposta do Fundeb

A União dos Secretários de Educação dos Municípios do Acre (UNDIME), juntamente com o secretário de Educação do Estado, professor Mauro Sérgio, se reuniu com o presidente da Mesa Diretora, deputado Nicolau Junior (Progressistas) para debater a nova proposta do governo federal em relação ao Fundo da Educação Básica, o Fundeb.

Os deputados António Pedro (DEM), que também é presidente da Comissão de Educação da Aleac e o deputado Daniel Zen (PT), ex-secretário de Educação, também participam da reunião. O objetivo é pedir ajuda do Poder Legislativo para as mudanças que virão no setor educacional. Tanto o governo como as prefeituras terão que se adequar a nova realidade.