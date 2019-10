Desempenho do estudante é influenciado por práticas escolares 

Pesquisa analisa escolas públicas de ensino médio em todo Brasil

Segundo o levantamento “Excelência com Equidade no Ensino Médio: a dificuldade das redes para dar um suporte efetivo às escolas”, da Fundação Lemman, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), e Instituto Unibanco, somente 2% das escolas públicas de ensino médio, de todo o Brasil, oferecem as condições necessárias para um aprendizado satisfatório.

O levantamento aponta, ainda, que entre as melhores escolas entrevistadas 82% são de período integral. A pesquisa foi feita com as instituições que atendem a alunos de baixa renda e divulgada na última quinta-feira (26). De acordo com o estudo, entre as 5.042 unidades de ensino apenas 100 apresentaram resultados satisfatórios.

As boas práticas constatadas nas escolas são casos isolados e dependem de professores e diretores capazes de fazer a diferença em cada instituição. Um exemplo que ratifica a constatação é o caso da assistente social e Mestranda da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Gabriela de Gardênia, que estudou o Ensino Médio na Escola Estadual Ypiranga, em Salvador. Ela confirma que o sucesso dos seus estudos teve base no apoio que o corpo docente da escola proporcionou. “Eu venho de escola pública, tive duas experiências no ensino fundamental em colégio particular. Quando entrei no Ypiranga, percebi que existia uma dedicação enorme das professoras e dos professores para que repercutissem na vida dos alunos para além do muro da escola”, destaca.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil