Corpo de homem decapitado no Amazonas deverá ser trazido para o IML de Cruzeiro do Sul

As polícias civil e militar de Guajará, no Amazonas, já têm um suspeito de ter assassinado e arrancado partes do corpo de um agricultor identificado até agora como Keké. Seria um jovem usuário de drogas, que está sendo procurado na mata. O jovem teria arrancado vários órgãos internos, como coração orelha e braço de Keké e teria ido em seguida até a casa de sua própria mãe e deixado lá, o braço da vitima.

O Corpo de Keké segue no necrotério de Guajará, porque o agricultor não tem documentos.

Há informações de que o juiz da cidade vai solicitar ao Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul, que mantenha o corpo em uma câmara fria até que se resolva o impasse da falta de documentação. São feitas buscas de registro nos Cartórios de Guajará e Ipixuna, no Amazonas.

A dona de casa Macione Soares, que é casada com um sobrinho de Keké, diz que ele nunca casou nem teve filhos. Nasceu, viveu e morreu no mesmo lugar. “Ele só fazia era trabalhar. Não arrumava confusão com ninguém”, relata ela, que também não sabe o nome do agricultor.