Apresentador da TV Gazeta passa mal no início do Balanço Geral

O governador Gladson Cameli saiu satisfeito da reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ocorrida nesta terça-feira (1) em Brasília.

Ao governador, Moro reafirmou duas agendas: a implantação até o fim do ano da Operação Vigia, específico para região de fronteira internacional, e a participação, no dia 18 de novembro, da cerimônia de entrega da Comenda da Ordem da Estrela do Acre. O ministro será agraciado. “É o mínimo que podemos fazer para agradecer o seu trabalho”, disse Gladson.

O governador do Acre elencou as conquistas com a gestão de Moro no Governo Federal: o avião do Estado, as 110 viaturas e o helicóptero que chegaram para melhorar ainda mais a estrutura das forças de segurança do Acre.