Alerta: oferta de emprego no governo que circula na internet é fake news

A deputada Meire Serafim (MDB), esposa do prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, chorou muito e ficou emocionada ao falar dos dias de festa por ocasião do aniversário da cidade. Depois de narrar a alegria do povo nas festividades organizadas pela prefeitura, ela abordou o episódio envolvendo Mazinho na polêmica do álcool zero.

Nesse momento ela começou a chorar e a falar, entre soluços, dizendo ser ele um homem esquentado, mas, também, muito amigo e generoso com as pessoas. Dirigindo -se ao líder do governo, Gerlen Diniz, pediu desculpas por qualquer desentendimento entre ele e seu marido. “O Mazinho é assim, mas bom e leal”, desabafou, lembrando que ele tem sido um bom prefeito.

Ao término do discurso, Meire Serafim foi abraçada pelos demais deputados, que se comoveram com seu discurso.