Técnicos Administrativos da Universidade Federal do Acre decidem parar por 48 horas

Nesta terça-feira, 1º de outubro, o Sesc, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, e parceiros, comemoraram o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa.

A ação que teve como objetivo a garantia dos direitos da pessoa idosa e a promoção de cidadania, contou com os serviços de atendimento jurídico, atendimento médico, corte de cabelo, entre outros.

“Buscamos por meio da realização dessa ação sensibilizar toda a comunidade sobre o respeito aos direitos a pessoa idosa e principalmente mostrar para os idosos que eles são os protagonistas da sua própria história”, destacou a coordenadora do grupo social de idosos do Sesc, Marizete Melo.

Na abertura do evento, foi realizada uma caminhada intergeracional visando conscientizar a população sobre a importância dos direitos, do respeito e a dignidade da pessoa idosa. Após a caminhada os participantes foram recebidos com café da manhã, música e dança.

“Esta atividade junto ao Sesc e o apoio de parceiros, visou aproximar cada vez mais a Defensoria Pública da comunidade, garantindo ao cidadão o real acesso à justiça e cidadania, por meio de serviços que nesse dia especial, foram voltados ao bem-estar da pessoa idosa”, disse o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo.

A aposentada de 88 anos, Amasonina Gomes, falou sobre importância da comemoração “Estou muito feliz de estar aqui hoje, participar desse tipo de atividade em comemoração ao nosso dia, faz com que nos idosos nos sintamos mais vivos”, afirmou.

Foram parceiros do evento, a Defensoria Pública da União (DPU/AC), a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), o Corpo de Bombeiros, a Policia Militar, a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), a Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos, o Departamento Estadual de Águas e Saneamento do Acre (Depasa).

A iniciativa contou também, com apoio e a parceria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI/AC), do Centro de Referência de Assistência Social de Senador Guiomard (Cras).

Além da Pastoral da Pessoa Idosa, do Centro Dia para Idosos, da Central de Movimentos Populares do Estado Do Acre (CMP/AC), do Banco de Alimentos do Município de Rio Branco, da Associação de Diabéticos do Acre (Adac), da Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB), da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), do Centro Universitário Uninorte, da Fundação Afif Arão, do Grupo de Juventude Acumulada do Tangará e do Supermercado Araújo Mix.