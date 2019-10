Ministro Sérgio Moro confirma visita ao Acre no mês de novembro

Conhecido militante anti-PT, o açougueiro Rui Birico foi alçado à condição de assessor do Governo do Estado com a chegada de Gladson Cameli ao poder.

Birico esteve pelo AcrePrevidência, colaborou em um e outro órgão, mas pelo jeito, quer firmar-se mesmo como repórter.

Ele tem sido visto entrevistando autoridades do Estado, fazendo perguntas carregadas de opinião própria e rapapés sobre a qualidade gerencial de seus superiores. Por último, fez uma passagem de vídeo com Thiago Caetano, secretário de Infraestrutura do Acre, com quem conversou sobre o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o Into, atualmente em reforma. “Uma obra de grande importância. Vamos continuar acompanhando de perto”, respondeu Caetano.

“Isso significa que o Acre está em boas mãos, no rumo certo, sobre (sic) o comando do nosso grande governador, engenheiro, e do nosso gestor, esse grande construtor acreano, como todos nós -acreanos”, ufanizou o açougueiro, agora repórter.