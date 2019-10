Semana de Comunicação abre inscrições para cursos de Gestão de Imagem

Na Semana de Comunicação, a coordenação do curso de Publicidade e Propaganda, da Unimeta, traz um dos profissionais mais renomados da área, Hugo Rodrigues, da agência WMcCANN Brasília, para falar sobre gestão de imagem. O evento será realizado no dia 17 de outubro, em comemoração ao Dia do Profissional da Propaganda. O evento será extensivo até o dia 18 de outubro e contará com outras palestras e oficinas.

Além da palestra ministrada pelo Hugo, o evento contará com a participação de Gilberto Lobo, que irá falar sobre o Marketing de Guerrilha e os impactos das mídias digitais.

Para aqueles que se perguntam, como se tornar influente? A organização do curso decidiu trazer Igor Martins, para falar sobre a vida de um digital influencer. Quem deseja aprender a gerenciar e produzir conteúdos para as redes sociais, pode interagir com Célis Fabrícia. As oficinas acontecerão no dia 18 de outubro

Ficou interessado? Tá esperando o quê? Corre, as vagas são limitadas.

Acesse: https://www.sympla.com.br/semana-da-comunicacao—gestao-de-imagem__661847

SOBRE O PALESTRANTE

Hugo Rodrigues tem em seu currículo profissional mais de dez anos de experiência em planejamento. Ele começou a carreira com atuação em redes sociais e planejamento de canais para Red Bull, Itaipava e Prefeitura do Rio de Janeiro. Teve passagens por agências como Ampfy, com foco em digital, Bold, primeira agência de conteúdo do Brasil, e Artplan, onde atendeu por dois anos a Caixa Econômica Federal. Ainda foi consultor para a Global de RP FleishmanHillard, cuidando das marcas J&J e goPro, além de gestão de imagem e risk management. Atualmente, em sua segunda passagem pela WMcCann, tem atuação direta nos clientes Coca-Cola, L`Oréal e Banco do Brasil.