Na Alemanha, reitora da Ufac integra comitiva que expõs dificuldades orçamentárias

A reitora da Ufac, Guida Aquino, participou do 9º Simpósio Brasil-Alemanha sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, nos dias 16 e 17 de setembro. Durante o encontro, os reitores apresentaram e defenderam projetos, além de expor as dificuldades orçamentárias. Ela também esteve no Parlamento alemão.

A viagem foi custeada com recursos do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que tem como um dos objetivos criar uma linha de ação destinada especificamente ao fortalecimento ou criação de novos laços acadêmicos e científicos com instituições da Amazônia. “Precisamos fortalecer a pesquisa, buscando todo apoio possível”, disse Guida. “O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico é um grande parceiro no desenvolvimento de nossas pesquisas.”

Também integraram a comitiva os reitores das Universidades Federais de Rondônia, Pará, Oeste do Pará, Amazonas, Maranhão e Tocantins, além da Universidade Estadual do Amazonas e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).