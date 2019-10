Produtores denunciam à vereadores tráfego acima do peso na região da Transacreana

A falta de fiscalização do Deracre dos caminhões que trafegam na rodovia Transacreana e nos ramais que foram recuperados este ano está destruindo completamente todo o trabalho executado. A denúncia foi feita pelas comunidades da região aos vereadores Rodrigo Forneck (PT) e Clésio Moreira (PSDB), que estiveram no final de semana no quilômetro 80 conversando com produtores rurais.

“A balança de controle está desativada e no local não há monitoramento. Solicitamos explicações do governo do Acre, tendo em vista que o excesso de peso dos veículos danifica a estrutura da rodovia e dificulta a vida dos agricultores familiares”, salientou o vereador Rodrigo, para quem são necessárias medidas urgentes. Para ele, que é líder do Executivo Municipal, com a chega do inverno a situação tende a se agravar isolando completamente os produtores.

Segundo o vereador Clésio Moreira, as comunidades visitadas por eles reclamaram também da falta de assistência técnica e extensão rural. A Transacreana é um dos maiores polos de desenvolvimento agrícola do Estado, mas tem sofrido as consequências do abandono de vários anos. Ainda sobre os ramais, Rodrigo explicou que há um acordo entre o Estado e a prefeitura sendo de responsabilidade do governo a região afetada. Vários ofícios foram encaminhados ao governo para que providências sejam tomadas.