“Privatiza a Eletroacre que é bom para o povo!”

Depois do processo de privatização da velha Eletroacre não sobrou nem o nome. Muitos foram os alertas dos servidores e sindicatos, mas convencionou-se que eram malandros que não queriam ver o progresso chegar. O progresso chegou na conta de energia. Os defensores das privatizações estão nas sombras, calados vendo o estrago. Ainda bem que tem um homem do calibre do doutor Waldir Perazzo para dizer e assumir publicamente o que pensa.

O povo vê, estarrecido, a conta de energia elétrica atingir a estratosfera do absurdo. As pessoas estão desligando aparelhos, até chave geral da casa quando viajam nos finais de semana reduzindo drasticamente o consumo. Mas a conta não para de subir. A justificativa da Energisa para sangrar o consumidor na CPI da Assembleia Legislativa foi uma falácia. A Aneel ainda manda avisar que vai subir ainda mais.

Não estamos em guerra com nenhum pais vizinho, não há estiagem prolongada, o calor é normal para a época do ano. Nada, absolutamente nada justifica. Na verdade, a privatização das concessionárias de energia no Amazonas, Rondônia e Acre foi um verdadeiro desastre para o povo. Um presente de grego do presidente golpista Michel Temer (MDB). Como se diz no futebol: A Energisa entrou de sola arrecadando milhões de milhões nesses primeiros meses. Depois pode até relaxar um pouco, mas, aí, o rombo no casco foi feito. Energia elétrica é assim: ou dá, ou desce! Ou paga, ou cancela o fornecimento. Enquanto isso, a velha Eletroacre (que tanto serviu ao povo do Acre) não teve direito se quer a um velório decente (custou R$ 50 pratas), nem missa de 7º dia.

. O deputado Roberto Duarte (MDB), relator da CPI da Energisa, se encontra em Brasília conversando com parlamentares federais de Rondônia e Amazonas para atuarem conjuntamente na guerra contra o aumento absurdo nas contas de energia elétrica.

. A CPI da Energisa se reúne hoje para discutir uma ação jurídica emergencial para conter a gula da empresa.

. A outra CPI, a dos Consignados, se reúne com a PGE hoje, às 15h, para tratar de outro sério problema:

. O endividamento dos servidores públicos do governo, da Aleac, de algumas prefeituras e dos aposentados.

. É o que informa o líder do PCdoB, deputado Edvaldo Magalhães.

. O Cesário Braga deverá ser reconduzido à presidência do PT no Congresso que o partido realizará nos dias 19 e 20 de outubro.

. Eleições municipais serão tratadas depois de todo esse processo!

. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) estrutura uma boa chapa de vereadores podendo eleger um bom número de parlamentares.

. Com o fim das coligações proporcionais os partidos tradicionais tendem a sair fortalecidos das eleições a partir de agora.

. A propósito, uma pessoa me perguntou quanto um partido paga para alguém se candidatar que ele estava pretendendo concorrer a vereador.

. Das três uma:

. É doido mesmo, burro ou maledicente!

. Ainda tentou me convencer de que o Fundo Partidário é sim para dar aos candidatos, que devem dar aos eleitores porque ele viu no “Jornal Rational”, no programa do Ratinho.

. Bom, sendo assim, procura um partido para disputar a eleição de prefeito que a bolada deve ser maior.

. É cada uma que parece duas!

. Infelizmente é assim mesmo que a maioria das pessoas compreende a política, o sistema e o Fundo Partidário.

. A pedido do vereador Gabriel Forneck (PT) a Secretaria Municipal de Saúde prestou contas do quadrimestre na Câmara Municipal.

. Até os vereadores de oposição participaram e gostaram!

. Assim é que se faz!

. O nome do secretário municipal de Saúde é Oteniel Almeida e não Otoniel!

. O deputado Tchê, tão experiente, deveria saber que seus companheiros de parlamento o deixariam às traças.

. Sempre foi assim e sempre será!

. Triste Berrante!

. Bom dia!