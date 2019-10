Previdência de Rio Branco deflagra nova atualização cadastral do funcionalismo

Sena Madureira e Brasiléia são dos dois municípios do Acre indicados para receber o Programa de ensino cívico-militar do Governo Federal. As duas escolas serão administradas pelo Exército Brasileiro.

O prazo para adesão terminou na última sexta-feira (27), prevendo duas unidades por Estado nesta primeira fase. Não foram informadas quais escolas daqueles municípios adotarão o novo modelo.

O Acre possui atualmente três escolas com educação militar, duas em Rio Branco e uma em Cruzeiro do Sul, administradas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

“Além disso, o governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação, também estuda a possibilidade de implementação de uma nova escola militar estadual em Tarauacá em convênio com a Polícia Militar do Acre”, informou a SEE, nota.

O modelo cívico-militar é diferente do modelo das escolas militares mantidas pelas Forças Armadas. De acordo com o MEC, as secretarias estaduais de educação continuariam responsáveis pelos currículos escolares e caberia aos militares a atuação como monitores na gestão educacional.

A gestão da escola é compartilhada: professores cuidam da parte pedagógica e os militares, da administração e da disciplina.