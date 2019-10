Prazo do Prouni é prorrogado para 4 de outubro

Novo calendário é para as bolsas remanescentes

Candidatos que já estão matriculados na instituição de educação superior (IES) ganharam mais tempo para concorrer às bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni). O prazo que se encerraria nesta segunda-feira, 30 de setembro, foi prorrogado para 4 de outubro, conforme anúncio do Ministério da Educação. Para tanto, as inscrições devem ser realizadas no site do programa.

Estão aptos a participar do processo os brasileiros sem diploma de curso superior que tenham feito qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a prova de redação. Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que não tenham participado do Enem também podem fazer a inscrição.

As vagas remanescentes são aquelas que não foram utilizadas por desistência dos pré-selecionados ou por falta de apresentação da documentação necessária. Quem for selecionado deverá comprovar as informações prestadas na instituição de ensino nos dois dias úteis subsequentes ao dia da inscrição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil