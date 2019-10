Portais meteorológicos falam do Acre na rota dos temporais neste começo de outubro

As atividades da ExpoSena 2019, a maior Feira de Agronegócios do município de Sena Madureira, encerraram nesse domingo, 29, com boa receptividade do público para com as ações de um estande especial, montado pela deputada estadual Meire Serafim (MDB). Visando a campanha Setembro Amarelo, que incentiva a prevenção ao suicídio, a parlamentar reunião voluntários na causa e distribuiu oportunidades aos visitantes da Feira.

Durante as noites, a iniciativa de Meire acompanhou a entrega de panfletos, e diálogos de conscientização para fortalecer o combate ao suicídio. “Esta é uma das iniciativas de meu gabinete e que fico muito feliz de fazer parte, principalmente por se tratar de suma importância, já que também integra a questão da nossa saúde pública”, disse a deputada.

Segundo a parlamentar, seu mandato está inteiramente à disposição de ajudar pessoas que queiram buscar ajuda. O projeto contou com a parceria de amigos de Sena Madureira para ocorrer durante a ExpoSena.

O público recebeu instruções de onde e como procurar ajuda em casos extremos de ameaça de suicídio. “Por isso a importância de colocar o gabinete e a prefeitura do município para abraçar esta causa”, disse a deputada. A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria, instituído em 2015 e que tem ocorrido no país inteiro desde então.