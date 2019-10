Oi êêêêê justiça!

A presidente da executiva regional do PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes, tem posição firmada sobre as eleições municipais na capital, no próximo ano. Defende de que o seu partido deve ter um candidato a prefeito numa chapa própria, por ser uma agremiação política grande, estar no governo, e pelo fato de que na capital poderá acontecer um segundo turno, quando então todas as siglas que apóiam o governo poderiam se unir em torno de um único nome. Mailza ressalta que não existe ainda nenhum nome escolhido, mas que isso vai acontecer dentro de um debate partidário no momento oportuno. O pensamento de que o PROGRESSISTAS deve ter candidatura própria à PMRB, também, é defendido pelo governador Gladson Cameli. Para ela, é natural que cada partido da coligação tenha candidato a prefeito.

POSIÇÃO DENTRO DO CONTEXTO

Esta posição da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) está dentro do contexto das regras que vão vigorar na próxima eleição. Com o fim das coligações proporcionais, os partidos serão praticamente forçados a terem candidatos a prefeito e chapas própria para vereador.

INIMIGA DOS ACREANOS

Não encontro outra denominação para a ENERGISA. Conseguiu com os aumentos abusivos nas contas de energia ser hoje a empresa mais detestada do Acre. A minha conta veio com 380 reais a mais e não comprei nenhum outro eletrodoméstico. E vocês sabem em que vai dar a Defensoria Pública, MP, CPI, estarem investigando os abusos? Em nada! Percam as esperanças.

SERVIU DE QUE

Indo para outro campo que mexe com o bolso dos acreanos. Passagens aéreas. O governo Gladson reduziu a tarifa do ICMS sobre o combustível para as empresas que operam no Acre. Sabe em que redundou a bondade? Nada! Não baixou um centavo no preço das passagens.

VAI FICAR NO BLÁ-BLÁ-BLÁ

O preço das passagens, preço da energia, vão ficar no remanso do blá-blá-blá dos políticos.

NÃO É PRIORIDADE

Pagar as indenizações trabalhistas dos secretários e ocupantes de cargos de confiança do governo passado, que levaram calote, não é prioridade, foi o que me passou ontem importante figura do governo. Na medida do tesouro serão pagos primeiro os pequenos valores e os grandes terão os seus quantitativos parcelados. Nada mais justo.

O CALOTE NÃO FOI DESTE GOVERNO

É uma situação da qual não podem reclamar. Se há alguém de quem devem ter raiva é de quem lhes deu o calote. Seria inversão de valores, reclamarem pelo não pagamento até aqui.

MÁXIMA DA POLÍTICA

Existe uma máxima da política de que você não pode se sentir dono da cadeira que se sentar, caso existir alguém com poder de lhe mandar levantar. Foi o caso do deputado Luiz Tchê (PDT). Trombou com a cúpula do poder e foi convidado pelo Gladson a deixar a liderança na ALEAC.

SEGURO MORREU DE VELHO

O governador Gladson Cameli tira carta de seguro ao anunciar o pagamento da gratificação de valorização dos professores provisórios, que sempre foram vistos com desdém em gestões passadas. Junto com os valores pagos aos efetivos, serão 15,5 milhões na conta do magistério.

BRIGA INDIGESTA

A pior briga que um governo pode comprar com uma categoria é a dos professores.

SEM ALTERNATIVA

Ao governo não existia alternativa ao não ser de mandar investigar empresas que fizeram obras no programa “Ruas do Povo,” porque se assim não agisse poderia ser acionado pelo MP por prevaricação. Entre isso e preservar o CPF, o Gladson optou por deixar seu CPF limpo,

EMPREGO E RENDA

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foge do trivial e abre espaços para a criação de empregos temporários e renda. Um exemplo foi o Festival da Farinha, que permitiu aos pequenos empreendedores colocar em exposição seus produtos, movimentando a economia.

BEM IMPROVÁVEL

Conversei ontem com um político de Tarauacá sobre a sucessão municipal do próximo ano. Considera que o deputado Jenilson Lopes (PSB) blefa quando trabalha uma frente formada por PSB-PT-PCdoB, com candidato único para prefeito. “O ex-prefeito Rodrigo Damasceno não aceitaria ser teleguiado por PT e PCdoB, dessa turma já se distanciou ao deixar o PT”, previu.

ESTRUTURA FORTE

O PSDB pretende colocar uma estrutura forte para alavancar a candidatura do empresário Pelé Campos para prefeito de Feijó, em 2020; que ficaria mais competitiva, caso se confirme o apoio do ex-prefeito Francimar Fernandes, ex-PT. E ainda assim seria uma eleição muito dura.

MÁQUINA PESA

As pesquisas às quais o BLOG teve acesso mostram, o prefeito Kiefer bem posicionado na avaliação popular. Há ainda o fato de que um prefeito no primeiro mandato não é fácil de ser derrotado. Num município pequeno como Feijó, disputar na máquina municipal pesa a favor.

NÃO VAI RECUAR

É muito difícil o deputado Roberto Duarte (MDB) mudar o seu perfil de crítico do governo, porque ainda que recuasse e passasse a integrar a base de apoio do governo, ainda assim não seria o candidato do Palácio Rio Branco. Por isso, só lhe resta ser um candidato independente.

HÁ UM ASPECTO

E mesmo porque ser o candidato apoiado pelo governo não é nenhuma garantia de vitória. Na eleição majoritária o eleitor mira mais o perfil do candidato e pouco importa quem o apóia. Ter votado na última eleição no Gladson Cameli não significa que vai apoiar quem ele indicar.

SERÁ JULGADO PELA GESTÃO

O prefeito Mazinho Serafim não será julgado na próxima eleição pelo seu lado emocional – que precisa controlar – mas pelo que fizer por Sena Madureira até outubro do próximo ano. Por isso, os seus adversários não apostem que por um ou outro excesso seja fácil de derrotar.

LAÇOS REATADOS

Falando no prefeito Mazinho Serafim, quem apostou que chegaria na eleição rompido com o governador Gladson Cameli, se enganou. Ambos sentaram definiram parcerias, e fim de rusga.

APROVARÁ TUDO

O governador Gladson vai fechar o primeiro ano aprovando tudo o que mandar para a Assembléia. Poderá enfrentar resistências no projeto do Instituto da Saúde, por ser altamente polêmico. Mas aprova, correria risco se não tivesse devolvido os cargos dos deputados.

TRIPÉ DESAFINADO

Na Segurança aconteceram avanços no combate ao crime organizado, a Educação é uma pasta sem problemas que possam entravar o setor; mas o que desafina o tripé é a Saúde, que desde a posse da secretária Mônica Feres não se conseguiu resolver problemas básicos do setor.

ESCOLHER O VICE

A prefeita Socorro Neri, se disputar a reeleição tem de se cercar de cuidados na escolha do nome do vice. O candidato derrotado ao governo, Marcus Alexandre e aliados mais próximos, até hoje lamentam a escolha do vice Emylson Farias, na época um nome muito desgastado.

PARA NÃO SE CONTAMINAR

Para não se contaminar com o desgaste da gestão estadual passada tem que evitar um nome que tenha ligações umbilicais com a cúpula do último governo, é um detalhe a ser observado.

PUXA PARA BAIXO

A escolha do vice é sempre analisada dentro do contexto dos debates. Um candidato majoritário ter um vice que seja simpático pode não decidir a eleição, mas ajuda. Mas se for um vice sem empatia popular, por certo puxará para baixo o candidato.

PERGUNTA TRANSFERIDA

Leitor manda a pergunta: “Luis Carlos, quando é que vamos comer o arroz, feijão, o tomate, exportar o primeiro caminhão com soja, como resultado das ações do diretor da Emater, Tião Bocalom, e do secretário de Agricultura, Paulo Wadt?”. Não sei, mas transfiro a pergunta.

É UMA BARRA

É uma barra financeira o governo desembolsar 40 milhões de reais todos os meses para bancar a folha salarial do ACREPREVIDÊNCIA. É uma bola de neve que só tem a crescer a cada ano.

GRANDE JOGADA

Na questão dos gastos é uma grande jogada do governo negociar a dívida do Estado, o que geraria uma economia de mais de 100 milhões de reais; os mais otimistas, falam em 200 milhões de reais. Com a poupança o valor poderia se aplicado em investimentos.

MAR DE CALMARIA

O deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) vai comandar até o final do ano a base parlamentar do governo num mar de calmaria, depois que todos os cargos dos deputados foram estornados. Por conta da ação entre amigos, não terá dificuldade na aprovação de matérias.

FRASE DO DIA

“Não foi o mundo que pirou. As coberturas jornalísticas é que melhoraram muito”. Gilbert Keith Chesterton, romancista inglês.