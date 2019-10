O começo de tudo

Tudo começou em uma formação de Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC que foi a primeira, depois iniciou uma maratona de participações em cursos, imersões e formações de autoconhecimento.

“Quanto mais visão e consciência eu adquiria sobre mim mesma, sobre as pessoas, sobre os sistemas em que eu interagia e o mundo, mais eu me conectava com a minha verdade e conseguia força e coragem para vivenciá-la e depois comecei a ter um desejo interno muito forte de inspirar outras pessoas a seguirem também este caminho.

Desse modo, eu estaria realizando um trabalho com propósito e missão de vida, estaria sendo coerente com a minha verdade, estaria me unindo a pessoas com propósitos parecidos, vibração parecida e me sentiria mais pertencente, pois o maior medo do ser humano é o não pertencimento. Em segundo lugar, a morte. “ Relata Gisele.

Gisele estará todas as terças-feiras por aqui:

Já percebeu quantas loucuras o ser humano faz para pertencer? Nos afastamos da nossa própria essência para pertencer, deixamos de viver a nossa verdade para pertencer…Uma das raízes mais profundas de cada indivíduo está no seu sentido de pertencimento. Mesmo que não percebemos, fazemos de tudo para pertencer a um grupo, principalmente quando se trata de família, de sistema familiar.

Através desse site, nas terças-feiras, espero compartilhar com você toda a minha verdade e contribuir para que você também acesse e viva a sua verdade.

Tenho certeza de que você se sentirá muito mais livre e feliz.

É um prazer ter você por aqui e uma grande honra auxiliá-lo de alguma forma a trilhar

seu caminho.

Seja muito bem-vindo!

Conteúdos

Pretendo abordar assuntos na área de relacionamentos, utilizando a abordagem das Constelações Sistêmicas e sexualidade, por meio da Filosofia do Tantra. Sinto que apesar de termos acesso a qualquer tipo de informação hoje em dia por meio da internet, há uma carência muito grande de conteúdos confiáveis nessas áreas.

Escolhi as Constelações Sistêmicas e a Filosofia do Tantra por terem sido conhecimentos fundamentais no meu processo de evolução como ser humano e me trouxeram a maioria das respostas que eu buscava desde criança e hoje estou aqui, provocando nas pessoas as mesmas perguntas e reflexões, além de despertar o potencial de transformação pelo qual eu passei!

Com amor, com carinho, com sentimento de muita liberdade e sempre preocupada com o desenvolvimento humano, pois viemos para essa terra para nos desenvolvermos cada vez mais, para nos conhecermos na essência, ampliarmos nossa consciência, ocuparmos o nosso lugar no mundo e contribuirmos com todos por meio dos nossos dons e talentos. De que adianta ficarmos fechados na nossa “caixinha” se temos tanto a contribuir, não é? Como um dos meus maiores valores é a contribuição, não consigo aprender algo que me faz bem e não compartilhar. É muito mais forte do que eu.

Gisele Chaves é advogada desde 2005 e Consteladora Sistêmica desde 2013.