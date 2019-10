Nova iluminação de LED já é realidade em vários pontos de Rio Branco

Desde que as lâmpadas tradicionais de vapor de sódio (lâmpadas quentes) começaram a ser substituídas por lâmpadas de LED, a paisagem noturna da capital acreana começou a mudar. Comerciantes e moradores dos locais já beneficiados pela ação, proposta pela prefeita Socorro Neri, reconhecem a transformação.

A primeira etapa do Programa de Eficientização Energética está em execução e é realizada pela Prefeitura em conjunto com o Grupo Energisa. Cerca de 2.700 pontos de Rio Branco, locais turísticos e vias importantes e de grande movimentação, vão receber um investimento de R$ 3,4 milhões. Além da substituição das lâmpadas quentes, também estão sendo trocados reatores, luminárias, braços de suporte, dispositivos de acendimento automático (relés) e realizado o cabeamento aéreo, que dificulta o roubo da fiação elétrica.

“Estamos investindo em ações que reduzam despesas e ao mesmo tempo melhorem a eficiência. O que se arrecada com a Cosip [Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública] tem sido suficiente apenas para pagar a conta de consumo de energia da iluminação pública. Não sobra quase nada para fazer a manutenção e, menos ainda, para fazer investimentos. A redução no consumo que as lâmpadas de LED possibilitam, vai gerar uma economia importante para o município”, destacou a prefeita Socorro Neri.

“Agora ficou muito melhor, ajuda na segurança e as pessoas se sentem mais protegidas. Aqui era bem escuro e as pessoas tinham medo. Ficou bem melhor para todo mundo. Os clientes tem comentado”, disse Rafaello Amorim, segurança de uma farmácia que funciona 24 horas por dia e está localizada em uma das cabeceiras da ponte Juscelino Kubistchek (ponte metálica), um dos primeiros locais onde a nova iluminação já foi implantada.

A estudante Karine Lima precisa passar pela ponte com frequência e para ela o mais importante é a segurança. “Estava precisando, pois estava muito escuro, principalmente aqui. A gente tinha muito medo de passar pela ponte de noite e ser assaltada. Agora, pelo menos a gente consegue enxergar quem está vindo, quem está passando pela gente”, disse.

O comércio no local também está revigorado com modernização da iluminação. “Era muito comum os clientes comentarem como era escuro para passar ali pela ponte e agora está todo mundo comentando como está melhor, bem iluminado, mais bonito. A visão daqui está muito melhor e isso dificulta os assaltos na região”, ressaltou a lojista Dwillya Marcondes.

Além da ponte Juscelino Kubistchek, a nova iluminação pública em LED já foi implantada na 4ª Ponte, Estrada do Calafate, e está em fase de instalação no Calçadão da Gameleira e na Estrada do Aeroporto. O Parque da Maternidade, Avenida Ceará, Avenida Brasil, Avenida Nações Unidas e Estrada da Sobral são outros pontos que também serão contemplados na ação com a Energisa.

A Prefeitura de Rio Branco também já foi autorizada pela Câmara de Vereadores a fazer uma operação de crédito para estender o Programa de Eficiência Energética para toda a cidade. São aproximadamente 38 mil pontos a mais que vão receber o novo sistema.

Atualmente, o gasto anual com a iluminação pública em Rio Branco é de R$ 19,4 milhões, com a substituição do sistema, a estimativa é de que seja gerada uma economia mensal de R$ 550 mil aos cofres públicos. Ou seja, o custo deve diminuir em aproximadamente 55% quando o novo sistema estiver implantado em toda a cidade.

As lâmpadas de LED podem produzir até 425% mais luminosidade que os demais tipos de lâmpadas, e a vida útil é de até 100 mil horas, enquanto as lâmpadas tradicionais chegam a no máximo 10 mil horas.

Manutenção da iluminação pública

Aliado à parceria com o Grupo Energisa e a contratação da operação de crédito, a prefeita Socorro Neri realizou em agosto deste ano a entrega de dez caminhonetas e um caminhão elevatório, adquiridos por meio dos recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) e que permitiram um aumento de 100% no número de equipes que fazem o serviço de manutenção da rede elétrica na capital.

“Esses novos veículos permitem que tenhamos muito mais agilidade no atendimento, podemos resolver com celeridade as demandas apresentadas pela população para a substituição de lâmpadas, troca de fiação e de reatores. Dessa forma vamos garantir que a cidade permaneça iluminada”, disse a prefeita.