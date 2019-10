Médico peruano faz acreana passar pela quarta cirurgia e ficar em estado grave

Marlene Oliveira da Costa, de 42 anos, passou por uma cirurgia na Maternidade de Cruzeiro do Sul no último dia 16 para a retirada de miomas no útero.

O que parecia uma cirurgia simples, se transformou em um pesadelo para a família. Segundo Cirlene Oliveira, irmã da paciente, um erro médico tem causado enorme sofrimento para Marlene e nesta terça-feira, 1º, já vai passar pela quarta cirurgia.

“A minha irmã fez a cirurgia no dia 16 e parecia que tava tudo bem. Quando foi de noite ela começou a passar mal e sentir muita dor, além da barriga ter ficado muito inchada. O médico fez uma ultrassom e resolver abrir a minha irmã mais uma vez. Ele chamou a gente e disse que sem querer durante a cirurgia teria perfurado o canal ureter dela. Só que sei que desde que isso aconteceu a minha irmã só teu sofrimento. Inclusive nesta terça-feira ela já vai ser operada mais uma vez”, afirma Cirlene.

O canal da uréter é responsável por levar a urina do rim até a bexiga

Erro e falta de material, diz médico

O ac24horas encontrou o médico denunciado pela família. Trata-se do ginecologista peruano Luis Guillermo Muro Perez, que já atua há vários anos no Vale do Juruá.

O médico admitiu o erro durante o procedimento cirúrgico. “Essa paciente estava em uma situação muito grave. A direção do hospital pediu que a operasse. Como eram muitos miomas, eles acabam deformando as relações anatômicas. Na anatomia normal, o espaço entre o uréter e onde estávamos operando é de apenas um centímetro. Nós conseguimos tirar o útero, já que eram muitos miomas e acabou acontecendo de lesar o canal uréter”, diz o médico.

Dr. Luis Muro conta que ao ser informado que a paciente não tinha urinado no outro dia após o procedimento cirúrgico, desconfiou que algo estava errado e fez um exame. “Quando a médica me informou, fiquei preocupado e imediatamente pedi exames e fui auxiliar a paciente. Ao ver o resultado da ultrassonografia, decidi fazer uma outra cirurgia acompanhado de um urologista, onde identificamos o problema”, diz Muro.

O médico conta que a situação da paciente só não foi solucionada em Cruzeiro do Sul por falta de um material específico que não tinha na Maternidade em Cruzeiro do Sul. “Abrimos de novo a paciente, identificamos muita urina dentro dele e conseguimos descobrir que havia uma lesão na uréter. Só que nós não temos em Cruzeiro do Sul um cateter chamado de “cateter duplo J” que é usado nesse tipo de procedimento. Por isso encaminhei a paciente para Rio Branco”, diz o médico.

Luis Muro afirma que fez o encaminhamento da paciente para a Fundação Hospitalar. Só que Marlene passou todo o dia esperando uma avaliação no pronto-socorro. “Fizemos todo o esforço, o que estava ao nosso alcance. Essa paciente saiu daqui em voo fretado, mas infelizmente já uma padronização no atendimento que tem que passar pelo pronto socorro. Ela ficou um dia todo no pronto-socorro aguardando a avaliação de um urologista quando a equipe estava aguardando na Fundhacre. Não tive intenção de dolo e uma lesão dessa pode ocorrer com qualquer médico”, afirma o médico.

Marlene Oliveira passa pela quarta cirurgia na tarde desta terça-feira.