Márcio Bittar resiste pressões e tentará reincluir anistiados na reforma da Previdência

A prefeitura de Sena Madureira avalia positivamente a realização de mais uma edição da ExpoSena, a maior feira de agronegócios que, em 2019, ocorreu entre os dias 26 e 29 de setembro. Os resultados da movimentação financeira e o balanço da economia local, além da participação do público durante os quatro dias de Feira, superaram as expectativas dos organizadores. É o que afirma o prefeito do município, Mazinho Serafim (MDB).

“Temos uma avaliação muito positiva da Feira. É uma satisfação realizar mais uma festa dessa magnitude em Sena Madureira, comprovando uma movimentação de público, de dinheiro e de lucro aos nossos comerciantes. Isso é motivo de felicidade”, comemora Mazinho, destacando os hotéis e restaurantes da cidade que ficaram sempre lotados nos dias de evento.

Nos dias de apresentações de cantores nacionalmente conhecidos, como Frank Aguiar e a dupla Gian e Giovanni, mais de 20 mil pessoas estiveram na arena de shows da ExpoSena 2019. “É uma festa popular, uma festa da família, e para nós é motivo orgulho promover um evento que ocorreu sem nenhum tipo de problema, sem casos de violência, sem briga”, ressalta o prefeito.

Mazinho agradeceu o apoio dos parceiros que ajudaram a fazer a festa acontecer. “Como empresas, empresários e instituições públicas, como o governo do Estado, por meio do governador Gladson Cameli, o Sebrae, e nossos parceiros locais, Ivan Rios e Fazenda Brasil. Nossa Câmara de Vereadores, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que nos ajudaram a realizar uma grande festa”.

A ExpoSena já faz parte do calendário turístico e tem um grande impacto no setor econômico. Segundo o diretor do Sebrae no município, “a união na realização desse trabalho fortaleceu ainda mais a atividade em Sena Madureira”, disse Aldemar Maciel. Segundo Maciel, a Feira superou os R$ 500 mil de movimentação. “O dinheiro gira, foram mais de R$ 500 mil só dentro da Feira em negócios”, disse Serafim.

A festa ocorreu com qualidade, graças ao empenho e trabalho de toda a equipe da prefeitura. As atrações deste ano foram diversas e abrangeram toda a família, com programações infantis e adultas. Ainda houve rodeio, com os locutores Cristiano Passareli e Francioli Silva, que conduziram a abertura do evento, com queima de fogos e show pirotécnico, além de diversos estandes com praça de alimentação, entretenimento e espaço infantil, com parque de diversões.