Jéssica faz visita em comunidades rurais de Cruzeiro do Sul

Nesse último final de semana, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) esteve cumprindo agenda em sua terra Natal, Cruzeiro do Sul, e aproveitou para também realizar uma extensa agenda de visitas e reuniões na área rural e constatou de perto as dificuldades de acesso aos ramais e a grande deficiência no escoamento da produção agrícola, considerados grandes gargalos enfrentados pelos produtores do município.

Acompanhada pelo pai, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, de vereadores e do Presidente do Sindicato do Trabalhadores Rurais, Francisco das Chagas, Jéssica demonstrou extrema preocupação com a difícil situação de quem mora dentro das comunidades rurais e que depende do poder público para chegar até a cidade. Com ramais praticamente intrafegáveis e sem apoio de caminhões da Prefeitura para fazer o trajeto, os agricultores estão desamparados, vendo, de mãos atadas, toda a produção se perder.

“Nós estamos aqui isolados, esquecidos, e muitos passando grandes necessidades. Já perdi as contas de quantas vezes esvaziei meu açude e distribui todo o peixe que tinha com meus amigos vizinhos aqui do Ramal 11. Aqui vivem dezenas de famílias que sofrem e até passam fome. Já reivindicamos providências, mas, infelizmente não podemos fazer mais nada, senão pedir a Deus que dê consciência aqueles que podem nos ajudar”, exclamou o produtor rural, Chico Tomé, ao relatar a dura realidade de quem vive no campo e que da terra tira o sustento de toda a família.

Sensibilizada com o pedido de ajuda dos agricultores, Jéssica Sales se comprometeu a intermediar o trabalho de recuperação de ramais junto ao Governo do Estado, embora não seja sua atribuição primordial, enquanto deputada.

“A agricultura familiar é a base da economia de Cruzeiro do Sul. Exemplo disso, é a nossa farinha, que é a melhor do Brasil. Se temos um produto tão valioso é necessário também valorizar quem a produz. Não podemos permitir que os agricultores percam sua produção por não ter como sair de onde vivem. Por isso, encaminharei um ofício para o Governador Gladson, solicitando providências e irei pessoalmente conversar com ele sobre o assunto e me colocar à disposição para ajudar ainda mais no que estiver ao meu alcance”, destacou a deputada Federal, que entre 2015 e 2019, destinou mais de 17 milhões para fortalecer a agricultura dos municípios acreanos.