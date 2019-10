Jenilson Leite “arrocha” Energisa com dezenas de requerimentos

A freira acreana Maria Nonata de Aguiar Bezerra, estará no Sínodo da Amazônia, que começa dia 6 de outubro no Vaticano. Irmã Maria Nonata faz parte da Congregação das Irmãs de Notre Dame e é militante da Unanima Internacional, organização não governamental sediada nos EUA com assento na ONU.

No Sínodo, ela participa do painel “Amazônia: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral”.

Os bispos Dom Joaquim Pertiñez, de Rio Branco, e Dom Flavio Giovanale, de Cruzeiro do Sul, também estarão no Sínodo convocado pelo Papa Francisco. “Participar do Sínodo da Amazônia é uma alegria, uma bênção e, ao mesmo tempo, um grande desafio revestido de muita esperança e compromisso com a vida e a história de todos os povos que fazem parte da Região Amazônica”, disse a Irmã Nonata.