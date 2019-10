Inscrições para editais de patrocínio do Banco da Amazônia vão até o dia 5 de outubro

Foram prorrogadas até o próximo dia 5 de outubro as inscrições para os três editais públicos de Patrocínio do Banco da Amazônia. A decisão do órgão levou em consideração, dentre outros fatores, as solicitações feitas por pessoas interessadas em participar da seleção.

Os interessados em apresentar propostas podem inscrevê-las nas áreas social, cultural, esportiva e ambiental, além de projetos para patrocínio a feiras e exposições agropecuárias. Os outros dois editais abertos são o de Pautas para o Espaço Cultural Banco da Amazônia e o de Chamada Pública de Projetos ao abrigo da Lei Rouanet.

A instituição vai destinar mais de R$ 2 milhões em patrocínios para o próximo ano. Desde 2010, ano em que foi lançado o primeiro Edital de Patrocínios, o banco já incentivou mais de 1.200 projetos em toda a região amazônica.

Os proponentes podem postar via correios os projetos e recomenda-se que a remessa seja feita com aviso de recebimento