Catedral Nossa Senhora da Glória “se veste” em alusão ao Outubro Rosa

Mês passado a Catedral Nossa Senhora da Glória, símbolo de Cruzeiro do Sul, acompanhou o setembro amarelo. Agora a igreja “se veste” de outro tom, lembrando a importância da prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa.

Em Cruzeiro do Sul, o mamógrafo instalado na Maternidade da cidade, é de responsabilidade do governo do Estado. E a partir do próximo mês, uma unidade de atendimento do Hospital do Amor será instalada na Maternidade com outro mamógrafo. Além disso, uma carreta do Hospital, também dotada de aparelho de mamografia, percorrerá as cidades do Juruá e outras próximas.