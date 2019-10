Caso do corpo encontrado em cemitério expõe deficiência do IML

O agricultor José Araújo do Nascimento, mais conhecido por Lira, do Ramal da Preguiça no Projeto Santa Luzia, ganhou duas competições no Festival da Farinha 2019, em Cruzeiro do Sul: a maior macaxeira, com 2,47 metros e o de melhor farinha produzida no local.

A escolha e premiação foram realizadas na noite deste domingo, 29, encerramento do Festival.

Os concorrentes, de 5 comunidades, trouxeram a massa pronta e tiverem até 30 minutos para torrar 5 quilos do produto. Para a escolha da melhor farinha, foram avaliados a textura, sabor e visual

Sobre os dois feitos, o produtor Lira, destaca que tudo faz parte do seu dia a dia. Seu Lira cita que desde que decidiu participar do Festival começou “a cuidar mais da mandioca até que ela alcançasse um bom tamanho. E fazer a farinha aqui na frente de todo mundo não foi difícil. Fiz do mesmo jeito que faço em casa mesmo, com o mesmo capricho”.

Como prêmios, seu Lira ganhou dois kits completos de Casa de Farinha.

Já o prêmio de maior quantidade de subprodutos feitos com a mandioca, foi para seu Djacir , da comunidade Assis Brasil, que conseguiu fazer 36 itens, como bolo, dindim, pudim, beléu e várias outras delícias doces e salgadas usando a macaxeira. “Usei a criatividade”, explica ele, que ganhou uma roçadeira.

O Secretário de Agricultura de Cruzeiro do Sul, Genilson Maia, considerou o concurso, um grande sucesso. “No ano passado a maior macaxeira tinha 2,23 metros. Este ano tivemos mais competidores, o que demonstra a vontade dos nossos agricultores, em mostrar seu trabalho de produzir a farinha. E o público pôde ver de perto todo o processamento da farinha, nosso mais famoso item agrícola”.